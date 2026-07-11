«Боруссии» интересен лучший ассистент «Генка» Карецас. Бельгийцы хотят 35 млн евро за 18-летнего хавбека

Самым большим препятствием для осуществления сделки является высокая трансферная стоимость футболиста — бельгийский клуб хочет выручить 35 миллионов евро. «Боруссия» может предпринять шаги для подписания грека благодаря продаже Карима Адейеми в «Барселону».