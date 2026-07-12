Пикфорд проводит 18-й матч на ЧМ — это рекорд сборной Англии. Кейн сравнялся с Шилтоном — у них по 17 игр

32-летний вратарь вышел в стартовом составе своей команды на игру против Норвегии в ¼ финала ЧМ-2026 (0:0, первый тайм). Пикфорд проводит 18-й матч в рамках чемпионатов мира — он побил рекорд английской команды, опередив Питера Шилтона.
Отметим, что сегодня с Шилтоном сравнялся нападающий Харри Кейн — он проводит 17-ю игру на ЧМ. На поле с первых минут также вышел защитник Джон Стоунз — для него это 16-й матч в рамках чемпионатов мира.
Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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