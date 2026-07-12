Фанаты «Фламенго» освистали Престианни на игре с «Бенфикой». Винисиус обвинял аргентинца в расизме

Напомним, в феврале «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал судье Франсуа Летексье, что игрок соперника Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Арбитр запустил антирасистский и антидискриминационный протокол УЕФА, после чего матч был прерван примерно на десять минут.