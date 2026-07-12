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Фанаты «Фламенго» освистали Престианни на игре с «Бенфикой». Винисиус обвинял аргентинца в расизме

Бразильские болельщики освистали Джанлуку Престианни.

Источник: Спортс‘’

«Бенфика» уступила «Фламенго» со счетом 1:2 в рамках товарищеского Кубка Алгарви. Игра проходила в португальском Алгарви.

Вингер португальской команды Престианни вышел на поле на 30-й минуте и сразу же был освистан фанатами «Фламенго».

Напомним, в феврале «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал судье Франсуа Летексье, что игрок соперника Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Арбитр запустил антирасистский и антидискриминационный протокол УЕФА, после чего матч был прерван примерно на десять минут.

Футболист «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА дисквалифицировал Джанлуку на 6 игр в еврокубках за «гомофобные» оскорбления. 3 матча дисквалификации — условные, с испытательным сроком в два года. Еще один матч бана Престианни уже отбыл.