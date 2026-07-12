Экс-премьер Испании о матче с Францией: «У них потрясающий состав, правда без французов. У меня предчувствие, что мы победим»

К счастью, настал момент реванша. Испания отплатила той же монетой. И это радует меня вдвойне. Во-первых, потому что я испанец. Во-вторых, потому что бельгийскую сборную называют «Красными дьяволами», а я не люблю ни дьяволов, ни красных — за исключением того самого случая, который подтверждает правило: красной футболки сборной Испании. Достаточно оглянуться назад или просто посмотреть на то, что происходит сегодня в нашей стране. Поэтому эта победа кажется мне еще более приятной.