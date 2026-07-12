Руни об отмене гола норвежцев из-за фола Холанда: «Англии очень сильно повезло, это не нарушение, как по мне»

На 55-й минуте Эрлинг Холанд в борьбе за позицию на угловом толкнул в грудь Эллиота Андерсона, и хавбек упал на газон. После этого Торбьорн Хеггем отправил мяч в сетку. Главный судья Клеман Тюрпен изучил повтор и зафиксировал нарушение правил.