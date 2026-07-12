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Руни об отмене гола норвежцев из-за фола Холанда: «Англии очень сильно повезло, это не нарушение, как по мне»

Уэйн Руни считает, что второй гол Норвегии англичанам можно было засчитывать.

На 55-й минуте Эрлинг Холанд в борьбе за позицию на угловом толкнул в грудь Эллиота Андерсона, и хавбек упал на газон. После этого Торбьорн Хеггем отправил мяч в сетку. Главный судья Клеман Тюрпен изучил повтор и зафиксировал нарушение правил.

«Англии очень сильно повезло. Как по мне, это не фол. Англию такое решение устраивает, но я считаю, что нарушения не было», — отметил экс-форвард сборной Англии.

Смотрите прямую трансляцию матча Норвегия — Англия — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе".