Руни об отмене гола норвежцев из-за фола Холанда: «Англии очень сильно повезло, это не нарушение, как по мне»

На 55-й минуте Эрлинг Холанд в борьбе за позицию на угловом толкнул в грудь Эллиота Андерсона, и хавбек упал на газон. После этого Торбьорн Хеггем отправил мяч в сетку. Главный судья Клеман Тюрпен изучил повтор и зафиксировал нарушение правил.
«Англии очень сильно повезло. Как по мне, это не фол. Англию такое решение устраивает, но я считаю, что нарушения не было», — отметил экс-форвард сборной Англии.
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