Мяч задел телевизионный кабель над полем и изменил траекторию перед голом Англии в матче с Норвегией в ¼ финала ЧМ. Тюрпен не остановил игру, по правилам должен быть спорный мяч

В компенсированное к первому тайму время полузащитник англичан Джуд Беллингем сравнял счет в матче. Во время удара от ворот голкипер сборной Норвегии Эрьян Нюланд попал в подвесной телевизионный кабель над полем. Мяч изменил траекторию и приземлился в ноги Эллиота Андерсона, который начал голевую атаку Англии.