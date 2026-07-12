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Мяч задел телевизионный кабель над полем и изменил траекторию перед голом Англии в матче с Норвегией в ¼ финала ЧМ. Тюрпен не остановил игру, по правилам должен быть спорный мяч

Сборные Англии и Норвегии встречаются в матче ¼ финала ЧМ-2026 (2:1, первый дополнительный тайм).

Источник: Спортс‘’

В компенсированное к первому тайму время полузащитник англичан Джуд Беллингем сравнял счет в матче. Во время удара от ворот голкипер сборной Норвегии Эрьян Нюланд попал в подвесной телевизионный кабель над полем. Мяч изменил траекторию и приземлился в ноги Эллиота Андерсона, который начал голевую атаку Англии.

Главный судья матча Клеман Тюрпен не стал останавливать встречу и засчитал взятие ворот, несмотря на протесты игроков сборной Норвегии, включая Эрлинга Холанда и самого Нюланда.

Как сообщил бывший арбитр Марк Клаттенбург в эфире Fox Sports, любое касание мяча телевизионного кабеля должно приводить к остановке игры и назначению спорного мяча.

«Если мяч касается любого постороннего объекта, судья обязан дать свисток и назначить спорный мяч», — сказал Клаттенбург.