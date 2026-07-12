Беллингем стал лучшим игроком матча Англия — Норвегия с 9.0 по Индексу ГОЛа. У Холанда — 6.3, у Кейна худшая оценка — 5.8

Игра полузащитника «Реала», отметившегося дублем в этой игре, оценена на 9.0.
Оценки сборной Англии: Джордан Пикфорд (7.0), Эзри Конса (7.5), Нико О’Райли (7.2), Джон Стоунз (7.0), Марк Гехи (6.4), Деклан Райс (6.5), Эллиот Андерсон (7.2), Джуд Беллингем (9.0), Харри Кейн (5.8), Энтони Гордон (7.2), Нони Мадуэке (6.4). Запасные: Рис Джеймс (6.5), Эберечи Эзе (6.7), Букайо Сака (7.4).
Оценки сборной Норвегии: Эрьян Нюланд (6.8), Кристоффер Айер (6.6), Давид Меллер Вольф (6.5), Торбьорн Хеггем (6.8), Юлиан Рюэрсон (6.8), Патрик Берг (6.5), Сандер Берге (6.6), Мартин Эдегор (7.8), Андреас Скьеллеруп (7.8), Александр Серлот (6.4), Эрлинг Холанд (6.3). Запасные: Фредерик Эурснес (6.7), Оскар Бобб (6.3), Антонио Нуса (5.8).
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