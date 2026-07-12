Тухель о 2:1 с Норвегией: «Недоволен игрой Англии, нам повезло сегодня. С характером все в порядке, его можно хоть упаковать и продавать. Проблема в качестве игры»

"Я никогда не говорил о том, что нам придется страдать. Мы сами очень, очень сильно усложнили себе жизнь сегодня. Результат фантастический. Мы вышли в полуфинал — это потрясающе. Но я недоволен нашей игрой. Во всех отношениях.