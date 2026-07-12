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Тухель о 2:1 с Норвегией: «Недоволен игрой Англии, нам повезло сегодня. С характером все в порядке, его можно хоть упаковать и продавать. Проблема в качестве игры»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о победе на Норвегией (2:1) и выходе в полуфинал ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Я никогда не говорил о том, что нам придется страдать. Мы сами очень, очень сильно усложнили себе жизнь сегодня. Результат фантастический. Мы вышли в полуфинал — это потрясающе. Но я недоволен нашей игрой. Во всех отношениях.

Самоотдача была на месте, но мы сами создали себе проблемы тем, как играли. Было слишком много небрежности, технических ошибок, мы действовали недостаточно быстро и непоследовательно. Сегодня нам повезло".

О том, связано ли это с психологическим настроем игроков.

«Не знаю. Дело не в психологии. Как раз с характером все в порядке. Его можно хоть упаковать и продавать. Проблема в качестве игры — мы должны играть лучше».

О футболистах, вышедших на замену.

«Рис Джеймс был великолепен. Морган Роджерс провел фантастический матч. Эберечи Эзе и Джед Спенс по ходу игры прибавили. Им всем огромная похвала. Но в целом сегодня нам просто повезло».

О Джуде Беллингеме.

«Тут и говорить нечего. Он делает это в каждом матче. Игрок мирового класса».

О полуфинале.

«Мы станем лучше. Мы обязаны стать лучше. А сейчас нужно отпраздновать этот успех и насладиться моментом. У нас есть три дня. Нам понадобится все, что у нас есть», — сказал Тухель в интервью ITV.