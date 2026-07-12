У Беллингема 12 голов за Англию. Хавбек забил 9 на крупных турнирах (7 — на ЧМ)

Всего на счету игрока «Реала» 12 голов за национальную команду за карьеру. 9 из них забито на крупных турнирах, в том числе 7 — на ЧМ.
Еще два мяча Беллингем забил в товарищеских матчах, один — в Лиге наций.
Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем сделал дубль в матче ¼ финала ЧМ-2026 с Норвегией (2:1).
Всего на счету игрока «Реала» 12 голов за национальную команду за карьеру. 9 из них забито на крупных турнирах, в том числе 7 — на ЧМ.
Еще два мяча Беллингем забил в товарищеских матчах, один — в Лиге наций.