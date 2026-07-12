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ФИФА о 1-м голе Англии в матче с Норвегией: «Нет доказательств, что мяч коснулся троса и изменил траекторию. Датчик не показал пика»

ФИФА считает, что сборная Англии корректно забила первый гол в матче ¼ финала ЧМ-2026 с Норвегией (2:1).

Источник: Спортс‘’

В компенсированное к первому тайму время полузащитник «трех львов» Джуд Беллингем сравнял счет в игре (1:1). Перед этим во время удара от ворот голкипер сборной Норвегии Эрьян Нюланд попал в телевизионный кабель, подвешенный над полем. Мяч изменил траекторию и приземлился в ноги Эллиоту Андерсону, который и начал голевую атаку Англии.

Главный судья матча Клеман Тюрпен не стал останавливать встречу и засчитал взятие ворот, несмотря на протесты игроков сборной Норвегии, включая Эрлинга Холанда и самого Нюланда.

«Перед голом сборной Англии на 45+2-й минуте датчик в Connected Ball не показал пика во время полета мяча. Следовательно, нет доказательств того, что мяч коснулся верхнего троса и изменил траекторию движения», — говорится в заявлении ФИФА.