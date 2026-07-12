ФИФА о 1-м голе Англии в матче с Норвегией: «Нет доказательств, что мяч коснулся троса и изменил траекторию. Датчик не показал пика»

В компенсированное к первому тайму время полузащитник «трех львов» Джуд Беллингем сравнял счет в игре (1:1). Перед этим во время удара от ворот голкипер сборной Норвегии Эрьян Нюланд попал в телевизионный кабель, подвешенный над полем. Мяч изменил траекторию и приземлился в ноги Эллиоту Андерсону, который и начал голевую атаку Англии.