Беллингем обогнал Руни по голам на крупных турнирах — 9 против 7

Игрок «Реала» забил 9-й гол на крупных международных турнирах, обогнав экс-форварда «трех львов» Уэйна Руни, на счету которого 7 таких мячей (1 на ЧМ, 6 на Евро).
Беллингем забил 7 голов на чемпионатах мира, 2 — на Евро.
Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем сделал дубль в матче ¼ финала ЧМ-2026 с Норвегией (2:1).
Игрок «Реала» забил 9-й гол на крупных международных турнирах, обогнав экс-форварда «трех львов» Уэйна Руни, на счету которого 7 таких мячей (1 на ЧМ, 6 на Евро).
Беллингем забил 7 голов на чемпионатах мира, 2 — на Евро.