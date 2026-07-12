Месси поучаствовал в 12 из 15 голов Аргентины на ЧМ-2026. 12 из 13 мячей были забиты, когда 39-летний форвард находился на поле

Аргентинцы играют против Швейцарии (1:0, второй тайм) в ¼ финала ЧМ-2026. 39-летний форвард сделал результативную передачу на гол Алексиса Мак Аллистера на 10-й минуте. Хавбек «Ливерпуля» головой замкнул подачу форварда «Интер» Майами с углового.
Это третий поданный Месси угловой на этом чемпионате мира, приведший к голу в ворота соперников Аргентины. Еще две подачи с угловых, которые привели к голу, Лионель сделал в матче против Кабо-Верде (3:2).
Всего Месси принял участие в двенадцати из тринадцати голов, которые были забиты в то время, когда он находился на поле. Лионель забил 8 из них, а также отдал еще один ассист на первый гол в матче против Египта (3:2).
Аргентинец не был задействован в победном голе национальной команды в ворота египтян, а также в первых двух голах в ворота сборной Иордании (3:1), потому что оставался в запасе.