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Месси поучаствовал в 12 из 15 голов Аргентины на ЧМ-2026. 12 из 13 мячей были забиты, когда 39-летний форвард находился на поле

Лионель Месси поучаствовал в двенадцати из пятнадцати голов сборной Аргентины на текущем чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

Аргентинцы играют против Швейцарии (1:0, второй тайм) в ¼ финала ЧМ-2026. 39-летний форвард сделал результативную передачу на гол Алексиса Мак Аллистера на 10-й минуте. Хавбек «Ливерпуля» головой замкнул подачу форварда «Интер» Майами с углового.

Это третий поданный Месси угловой на этом чемпионате мира, приведший к голу в ворота соперников Аргентины. Еще две подачи с угловых, которые привели к голу, Лионель сделал в матче против Кабо-Верде (3:2).

Всего Месси принял участие в двенадцати из тринадцати голов, которые были забиты в то время, когда он находился на поле. Лионель забил 8 из них, а также отдал еще один ассист на первый гол в матче против Египта (3:2).

Аргентинец не был задействован в победном голе национальной команды в ворота египтян, а также в первых двух голах в ворота сборной Иордании (3:1), потому что оставался в запасе.