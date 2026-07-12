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Холанд о вылете Норвегии из ¼ ЧМ: «Заслуживали большего и едва не обыграли Англию. Есть гордость, что оказали достойное сопротивление»

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд оценил поражение от Англии (1:2) в ¼ финала ЧМ-2026.

— Тяжелые ощущение, честно говоря. Такое чувство, что мы заслуживали большего и едва не обыграли Англию. Есть небольшое ощущение пустоты, но в то же время и гордости от того, что играли в четвертьфинале против Англии и оказали им достойное сопротивление. Такие вот смешанные чувства.

— Тот факт, что два решения арбитра были приняты не в вашу пользу в решающий момент — о чем это говорит?

— Небольшие эпизоды и решают исход чемпионата мира. Против Бразилии нам удалось переломить ход матча в свою пользу. Перед сегодняшним матчем шансы были 50 на 50. Было сложно, у Англии хорошая команда, — сказал Холанд.