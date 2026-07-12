Холанд о вылете Норвегии из ¼ ЧМ: «Заслуживали большего и едва не обыграли Англию. Есть гордость, что оказали достойное сопротивление»

— Тяжелые ощущение, честно говоря. Такое чувство, что мы заслуживали большего и едва не обыграли Англию. Есть небольшое ощущение пустоты, но в то же время и гордости от того, что играли в четвертьфинале против Англии и оказали им достойное сопротивление. Такие вот смешанные чувства.