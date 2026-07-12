Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
1
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Велес
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
2
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Енисей
2
П1
X
П2

Эдегор об 1:2 с Англией: «Норвегия была близка к победе. Мы пропустили два довольно легких гола, арбитр тоже не особо помог. Мы заявили о себе на весь мир и можем гордиться собой»

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор высказался о поражении от Англии (1:2) в ¼ финала ЧМ-2026.

"Это немного тяжеловато. Мы чувствовали, что были близки к победе. Я чувствую, что мы сделали все, что в наших силах. Мы пропустили два довольно легких гола, и арбитр [Клеман Тюрпен] тоже не особо нам помог. Мы ничего из этого не выжали.

Нам немного не повезло, игра была на грани. Немного неприятно, но это было настоящее приключение. Мы поучаствовали в чем-то потрясающим и можем гордиться собой.

Мы на турнире впервые за долгое время и нам удалось заявить о себе, о нас говорит весь мир. Четвертьфинал чемпионата мира — это большое достижение. Мы многое могли бы сделать лучше, но теперь мы почувствовали вкус этого", — сказал Эдегор.