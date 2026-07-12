Эдегор об 1:2 с Англией: «Норвегия была близка к победе. Мы пропустили два довольно легких гола, арбитр тоже не особо помог. Мы заявили о себе на весь мир и можем гордиться собой»

"Это немного тяжеловато. Мы чувствовали, что были близки к победе. Я чувствую, что мы сделали все, что в наших силах. Мы пропустили два довольно легких гола, и арбитр [Клеман Тюрпен] тоже не особо нам помог. Мы ничего из этого не выжали.