Эдегор об 1:2 с Англией: «Норвегия была близка к победе. Мы пропустили два довольно легких гола, арбитр тоже не особо помог. Мы заявили о себе на весь мир и можем гордиться собой»

"Это немного тяжеловато. Мы чувствовали, что были близки к победе. Я чувствую, что мы сделали все, что в наших силах. Мы пропустили два довольно легких гола, и арбитр [Клеман Тюрпен] тоже не особо нам помог. Мы ничего из этого не выжали.
Нам немного не повезло, игра была на грани. Немного неприятно, но это было настоящее приключение. Мы поучаствовали в чем-то потрясающим и можем гордиться собой.
Мы на турнире впервые за долгое время и нам удалось заявить о себе, о нас говорит весь мир. Четвертьфинал чемпионата мира — это большое достижение. Мы многое могли бы сделать лучше, но теперь мы почувствовали вкус этого", — сказал Эдегор.