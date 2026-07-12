23-летний Беллингем — первый с 1986-го после Марадоны и второй по возрасту после 17-летнего Пеле в 1958-м с 2+ голами в 2 матчах плей-офф ЧМ подряд

Игрок «Реала» отметился дублями в матче ¼ финала ЧМ-2026 с Норвегией (2:1) и в игре ⅛ финала против Мексики (3:2).
Беллингем, которому на данный момент 23 года и 13 дней, также стал по этому показателю вторым с точки зрения возраста после Пеле, которому ранее удавалось достичь этого, выступая за Бразилию в возрасте 17 лет и 249 дней в 1958 году.
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