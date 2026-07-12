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Отец Холанда после 1:2 Норвегии с Англией: «Беллингем и судья — молодцы!»

Альф-Инге Холанд, отец форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда, оставил комментарий в соцсети после поражения норвежцев от Англии.

Источник: Спортс‘’

Норвежская команда уступили англичанам (1:2) в ¼ финала ЧМ-2026. Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем сделал дубль в матче. Арбитр Клеман Тюрпен после подсказки ВАР отменил гол норвежцев на 57-й минуте из-за фола Эрлинга Холанда на Элиотте Андерсоне.

Альф-Инге ответил на пост инсайдера Фабрицио Романо, в котором говорилось о Беллингеме: «Дубль в матче против Норвегии. Шесть голов в шести матчах чемпионата мира. Всегда был рядом, когда Англия больше всего в этом нуждалась».

«Молодцы, Беллингем и судья!» — написал под публикацией экс-футболист сборной Норвегии.