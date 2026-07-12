Отец Холанда после 1:2 Норвегии с Англией: «Беллингем и судья — молодцы!»

Альф-Инге ответил на пост инсайдера Фабрицио Романо, в котором говорилось о Беллингеме: «Дубль в матче против Норвегии. Шесть голов в шести матчах чемпионата мира. Всегда был рядом, когда Англия больше всего в этом нуждалась».