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Беллингем о недовольстве Тухеля игрой Англии с Норвегией: «Возможно, он не знает, каково это — играть в таких условиях. Нам нужно поддерживать позитивную атмосферу перед полуфиналом»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о словах главного тренера Томаса Тухеля, раскритиковавшего игру команды в матче с Норвегией (2:1) в ¼ финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Тухель заявил: «Недоволен игрой Англии, нам повезло сегодня. С характером все в порядке, его можно хоть упаковать и продавать. Проблема в качестве игры».

Матч проходил в Майами в условиях жаркой погоды. Температура воздуха достигала около плюс 32 градусов по Цельсию при повышенном уровне влажности.

"Возможно, он не знает, каково это — играть в таких условиях против Холанда, Эдегора, Нусы, Серлота. Противостоять такой команде непросто.

Думаю, мы постарались создать позитивную атмосферу — и нам нужно поддерживать ее перед полуфиналом.

Не могу не похвалить ребят. Невозможно выигрывать каждый матч, просто перекатывая мяч и делая по тысяче передач.

Иногда приходится побеждать любой ценой, и сегодня вечером мы снова это сделали", — сказал Белллингем.