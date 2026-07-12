Сольбаккен о 1-м голе Англии: «Очевидно, касание было, мяч что-то задел, и теперь мы будем говорить об этом тросе до самой смерти. Игроки Норвегии этого не поняли, но ничего не поделать»

Я не буду скидывать вину на это, но все на скамейке запасных отреагировали спонтанно, потому что мяч просто упал перед ними. Поэтому я думаю, нет никаких сомнений в том, что он что-то задел. Но, к сожалению, нам придется с этим жить. Поэтому мы будем говорить об этом тросе до самой смерти.