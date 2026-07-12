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Сольбаккен о 1-м голе Англии: «Очевидно, касание было, мяч что-то задел, и теперь мы будем говорить об этом тросе до самой смерти. Игроки Норвегии этого не поняли, но ничего не поделать»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о засчитанном в пользу Англии голе в матче ¼ финала ЧМ-2026 (1:2).

Источник: Спортс‘’

В компенсированное к первому тайму время полузащитник «трех львов» Джуд Беллингем сравнял счет в игре (1:1). Перед этим во время удара от ворот голкипер сборной Норвегии Эрьян Нюланд попал в телевизионный кабель, подвешенный над полем. Мяч изменил траекторию и приземлился в ноги Эллиоту Андерсону, который и начал голевую атаку Англии. Главный судья матча Клеман Тюрпен не стал останавливать встречу и засчитал взятие ворот, несмотря на протесты игроков сборной Норвегии.

Позднее ФИФА прокомментировала эпизод: «Перед голом сборной Англии на 45+2-й минуте датчик в Connected Ball не показал пика “пульса мяча” во время полета. Следовательно, нет доказательств того, что мяч коснулся верхнего троса и изменил траекторию движения».

"Это вызвало недопонимание среди наших игроков, и это произошло в неудачный для нас момент. Но мы ничего не можем с этим поделать. Я не думаю, что мы будем переигрывать этот матч. Вот так обстоят дела.

Если бы не было звука или ничего не случилось в момент удара, что я могу сказать против этого? Но мяч упал прямо с неба. Все сказали, включая вратаря Орьяна и парня, который собирался принять мяч. Так что, я думаю, совершенно очевидно, что касание было. Это было странно.

Я не буду скидывать вину на это, но все на скамейке запасных отреагировали спонтанно, потому что мяч просто упал перед ними. Поэтому я думаю, нет никаких сомнений в том, что он что-то задел. Но, к сожалению, нам придется с этим жить. Поэтому мы будем говорить об этом тросе до самой смерти.

Я надеюсь, мы сможем думать и говорить о других вещах. Такова моя искренняя надежда. Я надеюсь, что это не станет главной историей этой команды. Так быть не должно", — сказал Сольбаккен на послематчевой пресс-конференции.