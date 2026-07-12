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Нюланд плакал после поражения Норвегии от Англии при его ошибке в моменте с решающим голом: «Такова участь вратаря. Иногда ты на вершине блаженства, иногда — в аду»

Вратарь сборной Норвегии Эрьян Нюланд заплакал после поражения команды от Англии (1:2 д.в.) в ¼ финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

В начале первого экстра-тайма 35-летний голкипер не зафиксировал мяч после дальнего удара Моргана Роджерса. После отскока Джуд Беллингем отправил мяч в ворота — гол стал победным в матче.

После игры Нюланд плакал, а тренеры и игроки Норвегии утешали его. Также к нему подошли и игроки Англии.

«Мне тяжело сейчас, я испытал большое разочарование. К сожалению, такова участь вратаря. Иногда ты на вершине блаженства, иногда — в аду», — сказал Нюланд.

Дубль Джуда — и Англия в ½ финала ЧМ! Благодаря ошибке вратаря выбили Норвегию Холанда.