Нюланд плакал после поражения Норвегии от Англии при его ошибке в моменте с решающим голом: «Такова участь вратаря. Иногда ты на вершине блаженства, иногда — в аду»

В начале первого экстра-тайма 35-летний голкипер не зафиксировал мяч после дальнего удара Моргана Роджерса. После отскока Джуд Беллингем отправил мяч в ворота — гол стал победным в матче.
После игры Нюланд плакал, а тренеры и игроки Норвегии утешали его. Также к нему подошли и игроки Англии.
«Мне тяжело сейчас, я испытал большое разочарование. К сожалению, такова участь вратаря. Иногда ты на вершине блаженства, иногда — в аду», — сказал Нюланд.
Дубль Джуда — и Англия в ½ финала ЧМ! Благодаря ошибке вратаря выбили Норвегию Холанда.