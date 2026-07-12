Пары ½ финала ЧМ-2026: Англия против Аргентины, Франция сыграет с Испанией

ЧМ-2026.
½ финала.
Франция — Испания, 14 июля, 22:00 по московскому времени;
Англия — Аргентина, 15 июля, 22:00.
Проигравшие команды встретятся в матче за 3-е место (19 июля, 00:00 по московскому времени), победители — в финале (19 июля, 22:00).
Стали известны пары ½ финала ЧМ-2026.
ЧМ-2026.
½ финала.
Франция — Испания, 14 июля, 22:00 по московскому времени;
Англия — Аргентина, 15 июля, 22:00.
Проигравшие команды встретятся в матче за 3-е место (19 июля, 00:00 по московскому времени), победители — в финале (19 июля, 22:00).