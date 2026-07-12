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Пары ½ финала ЧМ-2026: Англия против Аргентины, Франция сыграет с Испанией

Стали известны пары ½ финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

ЧМ-2026.

½ финала.

Франция — Испания, 14 июля, 22:00 по московскому времени;

Англия — Аргентина, 15 июля, 22:00.

Проигравшие команды встретятся в матче за 3-е место (19 июля, 00:00 по московскому времени), победители — в финале (19 июля, 22:00).