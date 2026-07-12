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Аргентина вышла в ½ финала ЧМ на 3 из последних 4 турниров. В истории — в 6-й раз, команда никогда не вылетала на этой стадии

Сборная Аргентины вышла в полуфинал ЧМ-2026, обыграв команду Швейцарии (3:1 после дополнительного времени) в матче ¼ финала.

Источник: Спортс‘’

Аргентинцы дошли до стадии ½ финала на 3-м турнире из последних 4 (в 2014 году прошли Нидерланды и затем проиграли в финале Германии, в 2022 году — выбили Хорватию и победили Францию в финале по пенальти).

В целом в истории турнира выход в полуфинал стал для «альбиселесте» 6-м (ранее также 1930, 1986 и 1990). При этом во всех случаях команда выходила в финал.

Отметим, что свой первый титул чемпиона мира Аргентина выиграла в 1978 году, но на том турнире полуфиналов не было — в финал выходили победители второго группового этапа.

На текущем турнире соперником аргентинцев по полуфиналу станет команда Англии.