Аргентина вышла в ½ финала ЧМ на 3 из последних 4 турниров. В истории — в 6-й раз, команда никогда не вылетала на этой стадии

Аргентинцы дошли до стадии ½ финала на 3-м турнире из последних 4 (в 2014 году прошли Нидерланды и затем проиграли в финале Германии, в 2022 году — выбили Хорватию и победили Францию в финале по пенальти).
В целом в истории турнира выход в полуфинал стал для «альбиселесте» 6-м (ранее также 1930, 1986 и 1990). При этом во всех случаях команда выходила в финал.
Отметим, что свой первый титул чемпиона мира Аргентина выиграла в 1978 году, но на том турнире полуфиналов не было — в финал выходили победители второго группового этапа.
На текущем турнире соперником аргентинцев по полуфиналу станет команда Англии.