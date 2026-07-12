Аргентина выиграла 11 из 13 матчей с дополнительным временем на ЧМ — 5 в экстра-таймах, 6 по пенальти. Оба поражения были от Германии

Этот матч стал для аргентинцев 13-м в рамках ЧМ, где для определения победителя не хватило 90 минут.
Команда одержала в них 11 побед — 5 в самих экстра-таймах (в том числе в финале ЧМ-1978 с Нидерландами — 3:1) и 6 в серии пенальти (в том числе в финале ЧМ-2022 с Францией — 3:3, 4:2 по пенальти).
Поражений было только 2 — и оба от Германии (по пенальти в ¼ финала ЧМ-2006 и в дополнительное время в финале ЧМ-2014).
***
Шок Месси: увидел множество журналистов на открытой тренировке — и эпично уставился в толпу ?