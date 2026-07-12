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Аргентина и Англия в 4-й раз сыграют в плей-офф ЧМ — пока счет 2:1. В 1966-м удаленный Раттин не хотел уходить с поля, в 1986-м Марадона забил рукой, в 1998-м Бекхэма удалили за удар Симеоне

Сборные Аргентины и Англии сыграют в полуфинале ЧМ-2026.

Это будет 4-я встреча команд в плей-офф ЧМ. В 1966 году англичане прошли дальше в ¼ финала (1:0), в 1986-м (2:1 в ¼ финала) и 1998-м (2:2, 4:3 по пенальти) сильнее были аргентинцы.

Во всех трех матчах были резонансные эпизоды, связанные с судейством.

В 1966 году капитан аргентинцев Антонио Раттин был удален с поля на 35-й минуте за «грубые высказывания» в адрес судьи, но не согласился с решением немецкого рефери Рудольфа Крайтляйна (не знавшего испанского языка) и отказывался уходить с поля. Его пришлось выводить с помощью полиции, а ФИФА на следующем турнире ввела желтые и красные карточки.

В 1986 году тунисский судья Али Бин Нассер не заметил, что капитан аргентинцев Диего Марадона открыл счет в матче на 51-й минуте, забив гол рукой.

В 1998 году датский судья Ким Мильтон Нильсен удалил полузащитника англичан Дэвида Бекхэма. Лежа на газоне после фола полузащитника аргентинцев Диего Симеоне, англичанин задел ногу соперника. Игрок «альбиселесте» повалился на газон, показывая, что получил сильный удар. Эпизод произошел на 47-й минуте игры.

Отметим, что команды также два раза встречались на групповой стадии ЧМ — оба раза выиграли англичане (1962 год — 3:1, 2002 — 1:0, единственный гол Бекхэм забил с пенальти).

Аргентина против Англии: «Рука Бога», горе Бекхэма и причина появления всех карточек в футболе.

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