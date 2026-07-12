Альварес с победным голом в девятку на 112-й — лучший игрок матча Аргентины со Швейцарией

Аргентинцы вышли в полуфинал ЧМ-2026, обыграв швейцарцев (3:1) после дополнительного времени в матче ¼ финала.
Альварес забил ударом в девятку и вывел Аргентину вперед (2:1 на 112-й минуте) во втором экстра-тайме.
Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча со Швейцарией по версии ФИФА.
Аргентинцы вышли в полуфинал ЧМ-2026, обыграв швейцарцев (3:1) после дополнительного времени в матче ¼ финала.
Альварес забил ударом в девятку и вывел Аргентину вперед (2:1 на 112-й минуте) во втором экстра-тайме.