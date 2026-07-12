«Кто не скачет, тот англичанин». Аргентина отпраздновала с фанатами выход в ½ финала ЧМ-2026 на «трех львов»

После победы над Швейцарией (3:1 доп. вр.) в ¼ финала игроки «альбиселесте» стали прыгать, скандируя «кто не скачет, тот англичанин».
15 июля в матче ½ финала команда Аргентины сыграет именно со сборной Англии.
Сборная Аргентины отпраздновала вместе с болельщиками выход в ½ финала ЧМ-2026.
После победы над Швейцарией (3:1 доп. вр.) в ¼ финала игроки «альбиселесте» стали прыгать, скандируя «кто не скачет, тот англичанин».
15 июля в матче ½ финала команда Аргентины сыграет именно со сборной Англии.