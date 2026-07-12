Альварес о 3:1 со Швейцарией: «Аргентина боролась до конца — мы знали, что добьемся желаемого, если продолжим. Хотелось бы победить раньше, но все матчи очень сложны»

Аргентинцы вышли в полуфинал ЧМ-2026, обыграв швейцарцев (3:1) после дополнительного времени. Альварес забил ударом в девятку и вывел Аргентину вперед (2:1 на 112-й минуте), во втором экстра-тайме.
О результате.
«Мы должны сосредоточить свою энергию на своих делах, на своей работе. У нас очень сплоченная команда».
О победе над Швейцарией.
"Все матчи чемпионата мира были такими. Осталось еще два, и мы будем бороться до конца.
Я очень доволен, мы старались до самого конца. Мы знали, что если будем продолжать бороться вместе, то добьемся желаемого".
О выходе на Англию в полуфинале.
«Нас ждет сложный матч против Англии, это отличная команда».
О своем голе.
"Конечно, мы хотели бы победить раньше, но матчи очень сложны.
У меня было пространство, никто не вышел навстречу, и я решил пробить", — сказал Альварес после игры.