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Умер экс-капитан сборной Аргентины Раттин. На ЧМ-1966 он не хотел уходить с поля после удаления в матче с Англией — позже ФИФА ввела желтые и красные карточки

11 июля ушел из жизни бывший капитан сборной Аргентины Антонио Раттин. Ему было 89 лет.

Источник: Спортс‘’

Всю свою карьеру полузащитник провел в составе одного клуба — «Бока Хуниорс» и выиграл с ней 4 титула чемпиона страны.

С 1959 по 1969 год он провел 34 матча за сборную Аргентины и принял участие в двух чемпионатах мира (1962 и 1966).

В матче ¼ финала ЧМ-1966 с Англией Раттин был удален с поля на 35-й минуте за «грубые высказывания», но не согласился с решением немецкого судьи Рудольфа Крайтляйна (не знавшего испанского языка) и отказывался уходить с поля.

Его пришлось выводить с помощью полиции, а ФИФА на следующем турнире ввела желтые и красные карточки.

После завершения карьеры футболиста Раттин работал тренером. В 2001 году он стал первым в истории страны бывшим профессиональным футболистом, избравшимся в Конгресс, где отработал один срок.

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