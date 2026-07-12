Умер экс-капитан сборной Аргентины Раттин. На ЧМ-1966 он не хотел уходить с поля после удаления в матче с Англией — позже ФИФА ввела желтые и красные карточки

В матче ¼ финала ЧМ-1966 с Англией Раттин был удален с поля на 35-й минуте за «грубые высказывания», но не согласился с решением немецкого судьи Рудольфа Крайтляйна (не знавшего испанского языка) и отказывался уходить с поля.