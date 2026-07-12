Умер экс-капитан сборной Аргентины Раттин. На ЧМ-1966 он не хотел уходить с поля после удаления в матче с Англией — позже ФИФА ввела желтые и красные карточки

Всю свою карьеру полузащитник провел в составе одного клуба — «Бока Хуниорс» и выиграл с ней 4 титула чемпиона страны.
С 1959 по 1969 год он провел 34 матча за сборную Аргентины и принял участие в двух чемпионатах мира (1962 и 1966).
В матче ¼ финала ЧМ-1966 с Англией Раттин был удален с поля на 35-й минуте за «грубые высказывания», но не согласился с решением немецкого судьи Рудольфа Крайтляйна (не знавшего испанского языка) и отказывался уходить с поля.
Его пришлось выводить с помощью полиции, а ФИФА на следующем турнире ввела желтые и красные карточки.
После завершения карьеры футболиста Раттин работал тренером. В 2001 году он стал первым в истории страны бывшим профессиональным футболистом, избравшимся в Конгресс, где отработал один срок.
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