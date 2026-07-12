Якин об 1:3 с Аргентиной: «Швейцария была лучше них, горжусь тем, как мы боролись. Не понимаю правило, из-за которого наказали Эмболо. Все наши игроки — герои для меня»

Мы поймали импульс и хотели сделать замену в атаку прямо перед удалением. Не знаю, кто придумал это правило, но мы не можем его изменить. Если Эмболо дали желтую карточку за это, то надо было давать такую же в нескольких случаях до этого в некоторых моментах против самого Бреэля. В конце концов, нас наказали. Я не понимаю, почему это правило должна так негативно на нас влиять.