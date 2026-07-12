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Все полуфиналисты ЧМ-2026 уже выигрывали Кубок мира. Это 3-й случай в истории после турниров 1970-го и 1990 года

Все полуфиналисты ЧМ-2026 уже как минимум раз завоевывали трофей чемпионата.

Сегодня сборные Аргентины и Англии вышли в полуфинал турнира после побед над Швейцарией (3:1) и Норвегией (2:1) соответственно. Ранее полуфиналистами стали команды Испании и Франции.

Таким образом, это третий случай в истории чемпионатов мира, когда в полуфиналах принимаю участие исключительно команды, хотя бы раз уже выигрывавшие турнир.

Ранее так было в 1970 году, где полуфиналистами стали Италия, Германия, Уругвай, Бразилия, а также в 1990 году, когда на эту стадию вышли Италия, Аргентина, Германия, Англия.

Напомним, Франция выигрывала ЧМ в 1998 и 2018 году, Испания в 2010 году, Англия в 1996-м, а Аргентина — в 1978-м, 1986-м и 2022 году.