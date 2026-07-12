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Аканджи об 1:3 с Аргентиной: «Обычно я не жалуюсь на судью, но сегодня все складывалось в их пользу. Их не наказывали за симуляции, они не получали желтые в первые 90 минут»

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи высказался о поражении от Аргентины.

Источник: Спортс‘’

Швейцарцы уступили аргентинцам (1:3) после дополнительного времени в матче ¼ финала ЧМ-2026. Европейская команда играла вдесятером после удаления Бреэля Эмболо арбитром Жоау Пиньейру на 72-й минуте за «явную симуляцию».

"Когда игра закончилась, я просто подумал, как невероятно горжусь этой командой. У Аргентины практически не было шансов в открытой игре. К сожалению, я понимаю, что гол Хулиана Альвареса не был случайностью.

Обычно я не жалуюсь на судью. Но сегодня все складывалось в их пользу. Я никогда не играл в таком одностороннем матче, как сегодня. Их не наказали ни за одну из их симуляций, они не получили ни одной желтой карточки за первые 90 минут. Потом инцидент с Бреэлем, где он получил желтую карточку.

Но даже вдесятером мы сделали все, что могли. Конечно, Бреэль — очень важный член этой команды, и мы его поддерживаем", — сказал Аканджи.