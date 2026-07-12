Аканджи об 1:3 с Аргентиной: «Обычно я не жалуюсь на судью, но сегодня все складывалось в их пользу. Их не наказывали за симуляции, они не получали желтые в первые 90 минут»

Обычно я не жалуюсь на судью. Но сегодня все складывалось в их пользу. Я никогда не играл в таком одностороннем матче, как сегодня. Их не наказали ни за одну из их симуляций, они не получили ни одной желтой карточки за первые 90 минут. Потом инцидент с Бреэлем, где он получил желтую карточку.