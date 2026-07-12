Тухель о 1-м голе Англии и тросе: «Я этого не видел, но чип в мяче может показать, коснулся ли тот даже волоса. Они в состоянии определить, что произошло»

В компенсированное к первому тайму время полузащитник «трех львов» Джуд Беллингем сравнял счет в игре (1:1). Перед этим во время удара от ворот голкипер сборной Норвегии Эрьян Нюланд попал в телевизионный кабель, подвешенный над полем. Мяч изменил траекторию и приземлился в ноги Эллиоту Андерсону, который и начал голевую атаку Англии. Главный судья матча Клеман Тюрпен не стал останавливать встречу и засчитал взятие ворот, несмотря на протесты игроков сборной Норвегии.
Позднее ФИФА прокомментировала эпизод: «Перед голом сборной Англии на 45+2-й минуте датчик в Connected Ball не показал пика “пульса мяча” во время полета. Следовательно, нет доказательств того, что мяч коснулся верхнего троса и изменил траекторию движения».
"Я говорю о том, что в мяче есть чип, который может показать, коснулся ли он даже волоса, как мы знаем после матча Хорватия — Португалия. Так что они должны быть в состоянии определить, произошло ли это или нет.
Я не был в курсе. Я этого не видел", — сказал Тухель.