«Англия может перебегать Аргентину, но у нее есть маленький гений Месси — опекать его невозможно, он не отходит назад». Ричардс о полуфинале ЧМ-2026

Все [в сборной Англии] должны быть взволнованы. Опекать его невозможно, потому что он не отходит назад. Он проникает в «карманы», где, по идее, не должен быть. Включается в нужный момент, и у него лучшая техника. У него фантастическое чутье в пространстве. И отличный удар.