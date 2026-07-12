«Англия может перебегать Аргентину, но у нее есть маленький гений Месси — опекать его невозможно, он не отходит назад». Ричардс о полуфинале ЧМ-2026

"Англия может перебегать Аргентину, но у нее есть этот маленький гений Месси. Они все играют на него.
Все [в сборной Англии] должны быть взволнованы. Опекать его невозможно, потому что он не отходит назад. Он проникает в «карманы», где, по идее, не должен быть. Включается в нужный момент, и у него лучшая техника. У него фантастическое чутье в пространстве. И отличный удар.
Главное, у него есть то, что есть у Джуда [Беллингема], и именно это делает Джуда таким великим — у него есть характер и аура. У Месси самая сильная аура среди футболистов. Она просто на другом уровне, так что будет интересно", — сказал экс-защитник сборной Англии.