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«Англия может перебегать Аргентину, но у нее есть маленький гений Месси — опекать его невозможно, он не отходит назад». Ричардс о полуфинале ЧМ-2026

Мика Ричардс высказался в преддверии полуфинала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины.

Источник: Спортс‘’

"Англия может перебегать Аргентину, но у нее есть этот маленький гений Месси. Они все играют на него.

Все [в сборной Англии] должны быть взволнованы. Опекать его невозможно, потому что он не отходит назад. Он проникает в «карманы», где, по идее, не должен быть. Включается в нужный момент, и у него лучшая техника. У него фантастическое чутье в пространстве. И отличный удар.

Главное, у него есть то, что есть у Джуда [Беллингема], и именно это делает Джуда таким великим — у него есть характер и аура. У Месси самая сильная аура среди футболистов. Она просто на другом уровне, так что будет интересно", — сказал экс-защитник сборной Англии.