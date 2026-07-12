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Сольбаккен о замене Холанда на 106-й минуте игры с Англией: «Он был измотан, у него свело ногу. Это следовало сделать на 10 минут раньше, может. Эрлинг сделал все, что мог»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о замене Эрлинга Холанда в матче с Англией.

Источник: Спортс‘’

Норвежцы уступили англичанам (1:2) в дополнительное время матча ¼ финала ЧМ. Холанд покинул поле на 106-й минуте встречи.

Форвард «Манчестер Сити» позже признал, что к концу игры, проходившей при температуре воздуха выше 38 градусов тепла, его силы иссякли.

"Решение заменить его было несложным. Он был совершенно измотан. Возможно, мне следовало заменить его на 10 минут раньше…

Кроме того, во втором тайме у него свело ногу, что в сочетании с усталостью сыграло решающую роль. Он сделал все, что мог", — сказал Сольбаккен.