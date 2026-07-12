Скалони о 3:1 со Швейцарией: «Они доставили Аргентине трудности, было тяжело разыгрывать комбинации. Сложно выйти в полуфинал ЧМ, не страдая. Мы играли лучше в Катаре, но все равно страдали»

Пусть болельщики наслаждаются. Выход в полуфинал — это немалый подвиг. Без тех игроков, которые у нас есть, было бы очень сложно. Команда всегда старалась до самого конца, это стоит отметить. Команда всегда сохраняет спокойствие. Швейцария — отличный соперник, и они создали нам немало трудностей.