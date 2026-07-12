Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
13.07
Урал
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.24
П2
3.66
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
1
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Велес
1
П1
X
П2

Скалони о 3:1 со Швейцарией: «Они доставили Аргентине трудности, было тяжело разыгрывать комбинации. Сложно выйти в полуфинал ЧМ, не страдая. Мы играли лучше в Катаре, но все равно страдали»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о победе над Швейцарией.

Источник: Спортс‘’

Аргентинцы вышли в полуфинал ЧМ-2026, обыграв швейцарцев (3:1) после дополнительного времени в матче ¼ финала.

"Мы столкнулись с соперником, который поставил нас в сложное положение. Нам было трудно разыгрывать комбинации, такова реальность. Нам удалось это сделать. Невероятно полезно знать, с чем мы можем столкнуться. Не все команды настолько физически сильны.

Мы страдали, но очень сложно выйти в полуфинал чемпионата мира, не страдая. Мы также страдали в Катаре, возможно, играя лучше, чем сегодня, но все равно страдали.

Все это благодаря игрокам, я верил в них. Раньше я подумывал о замене нескольких игроков, но они показали мне, на что способы. За исключением сегодняшнего матча, я доволен игрой команды. Мы должны продолжать работать.

Пусть болельщики наслаждаются. Выход в полуфинал — это немалый подвиг. Без тех игроков, которые у нас есть, было бы очень сложно. Команда всегда старалась до самого конца, это стоит отметить. Команда всегда сохраняет спокойствие. Швейцария — отличный соперник, и они создали нам немало трудностей.

Мы находимся в привилегированном положении в футболе. Это повод для бесконечной радости. Мы отдадим все силы, до последней капли пота", — сказал Скалони на пресс-конференции.

В полуфинале Аргентина сыграет против команды Англии.