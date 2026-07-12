Скалони о 3:1 со Швейцарией: «Они доставили Аргентине трудности, было тяжело разыгрывать комбинации. Сложно выйти в полуфинал ЧМ, не страдая. Мы играли лучше в Катаре, но все равно страдали»

Аргентинцы вышли в полуфинал ЧМ-2026, обыграв швейцарцев (3:1) после дополнительного времени в матче ¼ финала.
"Мы столкнулись с соперником, который поставил нас в сложное положение. Нам было трудно разыгрывать комбинации, такова реальность. Нам удалось это сделать. Невероятно полезно знать, с чем мы можем столкнуться. Не все команды настолько физически сильны.
Мы страдали, но очень сложно выйти в полуфинал чемпионата мира, не страдая. Мы также страдали в Катаре, возможно, играя лучше, чем сегодня, но все равно страдали.
Все это благодаря игрокам, я верил в них. Раньше я подумывал о замене нескольких игроков, но они показали мне, на что способы. За исключением сегодняшнего матча, я доволен игрой команды. Мы должны продолжать работать.
Пусть болельщики наслаждаются. Выход в полуфинал — это немалый подвиг. Без тех игроков, которые у нас есть, было бы очень сложно. Команда всегда старалась до самого конца, это стоит отметить. Команда всегда сохраняет спокойствие. Швейцария — отличный соперник, и они создали нам немало трудностей.
Мы находимся в привилегированном положении в футболе. Это повод для бесконечной радости. Мы отдадим все силы, до последней капли пота", — сказал Скалони на пресс-конференции.
В полуфинале Аргентина сыграет против команды Англии.