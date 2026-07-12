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Месси отдал 20+ передач под удар на трех ЧМ первым с момента сбора статистики

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси сделал 20 передач под удар на ЧМ-2026.

39-летний нападающий «Интер Майами» стал первым с 1966 года (с момента сбора соответствующей статистики) игроком, достигшим этой отметки на трех разных чемпионатах мира.

На ЧМ-2022 Месси отдал 21 пас под удар, на ЧМ-2014 — 24.