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Месси предъявил претензии португальскому судье Пиньейру во время матча со Швейцарией: «Говорите со мной прилично. Не проявляйте неуважение»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси предъявил претензии португальскому судьей Жоау Педру Пиньейру во время первого тайма матча ¼ финала ЧМ-2026 против Швейцарии (3:1).

Инцидент произошел перед штрафным ударом швейцарцев. Пиньейро дал Месси указание отойти на необходимое расстояние, но его тон и жесты рассердили аргентинца.

Он сказал: «Говорите со мной нормально».

Уже после исполнения штрафного Месси подошел к судье и сказал, держа руки за спиной: «Говорите со мной прилично. Не проявляйте ко мне неуважение. Я с вами нормально говорю».

Разговор не привел к каким-либо дисциплинарным последствиям.

Фото: TyC Sports.

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