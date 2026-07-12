Месси предъявил претензии португальскому судье Пиньейру во время матча со Швейцарией: «Говорите со мной прилично. Не проявляйте неуважение»

Инцидент произошел перед штрафным ударом швейцарцев. Пиньейро дал Месси указание отойти на необходимое расстояние, но его тон и жесты рассердили аргентинца.
Он сказал: «Говорите со мной нормально».
Уже после исполнения штрафного Месси подошел к судье и сказал, держа руки за спиной: «Говорите со мной прилично. Не проявляйте ко мне неуважение. Я с вами нормально говорю».
Разговор не привел к каким-либо дисциплинарным последствиям.
Фото: TyC Sports.
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