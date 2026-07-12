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«Краснодар» Галицкого заманивает героя ЧМ-2026, Дзюбу зовут в Первую лигу. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.

Источник: Getty Images

Что в России

«ПСЖ» сохраняет интерес к Батракову

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что интерес со стороны французского «ПСЖ» к футболисту сохраняется.

«Об окончании истории Батракова и “ПСЖ” речи сейчас не идет. Интерес парижан по-прежнему есть. С 1 июля действует опция выкупа», — передает слова Кузьмичева корреспондент Sport24 Андрей Бабич.

В прошлом сезоне 21-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 28 миллионов евро.

«Урал» хочет подписать Дзюбу

Источник: РИА "Новости"

Заместитель председателя совета директоров «Урала» Григорий Иванов высказался о желании подписать бывшего нападающего «Акрона» Артема Дзюбу.

Сейчас 37-летний форвард находится в статусе свободного агента.

«Всегда хочется немного лучше. И тренерский штаб настраивается, чтобы мы нашли еще несколько игроков. Селекционный отдел просматривает большое количество футболистов, идут переговоры. Время еще есть. Нельзя сказать, что уже сейчас мы полностью укомплектованы. Если я скажу, какие зоны мы хотим усилить, эти игроки сразу станут дороже. Главное, чтобы они были сильнее тех, что уже есть у нас.

Месяц назад я говорил, что хочу подписать Дзюбу, но переговоров с ним пока не было. Однако мы бы, конечно, хотели, чтобы он перешел к нам, в “Урал”. Даже несмотря на возраст, это один из сильнейших нападающих, который приносит команде очень много пользы», — сказал Иванов «Чемпионату».

«Краснодар» пытается заполучить форварда сборной ДР Конго, забившего Англии на ЧМ-2026

Источник: Reuters

«Краснодар» заинтересован в подписании нападающего «Альмерии» Бриана Сипенга. Об этом сообщил в Х журналист Маттео Моретто.

Российский клуб предложил за футболиста 12 миллионов евро плюс бонусы, но получил отказ. У форварда в контракте есть пункт об отступных в размере 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне 28-летний вингер провел за «Альмерию» 30 матчей, забил 6 голов и сделал 9 результативных передач. В составе сборной ДР Конго на счету Сипенга 10 игр и 1 мяч — в ворота Англии на чемпионате мира — 2026.

Что в Европе

«Аль-Хиляль» готов платить Рафинье в четыре раза больше, чем «Барселона»

Источник: Reuters

«Аль-Хиляль» по-прежнему заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Рафиньи Диаса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

29-летний бразилец является приоритетным вариантом для саудовского клуба. «Аль-Хиляль» готов заплатить за трансфер 80 миллионов евро. Самому вингеру готовы платить в четыре раза больше, чем в «Барселоне».

Контракт Рафиньи с испанским клубом рассчитан до 2028 года. Пока нападающий не планирует менять клуб.

Винисиус продлит контракт с «Реалом»

Источник: Reuters

Мадридский «Реал» и нападающий Винисиус Жуниор пришли к соглашению о продлении контракта. Об этом сообщает Madrid Zone (1,8 млн подписчиков в соцсети Х).

Стороны уверены в заключении нового соглашения. Официальная встреча для подписания трудового договора состоится в конце июля.

Винисиус также станет вторым капитаном «Реала» после полузащитника Федерико Вальверде.

Текущий контракт 25-летнего вингера с «Королевским клубом» истекает следующим летом.

«Атлетико» подписал капитана «Спортинга» Юльманна

Источник: AP 2024

«Атлетико» подписал полузащитника «Спортинга» Мортена Юльманна. Об этом сообщает пресс-служба «матрасников».

Согласно данным СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2031 года.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Юльманн провел 27 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

Ферран Торрес перейдет в «ПСЖ»

Источник: Reuters

«ПСЖ» может подписать нападающего «Барселоны» Феррана Торреса. Об этом сообщает Sky Sports.

Парижский клуб и 26-летний форвард достигли договоренности о переходе.

Изначально сине-гранатовые планировали продлить контракт с Торресом. Соглашение с испанцем рассчитано до 2027 года. Однако, как сообщает источник, из-за подписания «Барселоной» Карима Адейеми из «Боруссии» продлить соглашение с Торресом стало затруднительно.

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