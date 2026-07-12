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Месси перед ½ финала ЧМ: «Я никогда раньше не играл против Англии, поэтому матч будет необычным. Мы накопили большую усталость и уже ее чувствуем. Сейчас нужно отдохнуть»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от встречи со сборной Англии в ½ финала чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

Сегодня Аргентина обыграла Швейцарию (3:1, экстра-таймы) в четвертьфинале ЧМ, а англичане оказались сильнее сборной Норвегии (2:1, экстра-таймы).

"Играть против великих сборных всегда особенно. Я никогда раньше не играл против Англии, поэтому этот матч будет необычным.

Это полуфинал, сейчас нам нужно отдохнуть и подготовиться к нему. Мы накопили большую усталость и уже ее чувствуем", — сказал Месси.

Аргентина сыграет с Англией в ½ финала чемпионата мира 15 июля, начало — 22:00 по московскому времени.