Месси прервал 9-матчевую голевую серию на ЧМ, не забив Швейцарии

Серия началась в ⅛ финала ЧМ-2022 против Австралии. Затем Месси забил Нидерландам, Хорватии и Франции, а на ЧМ-2026 отличился в матчах с Алжиром, Австрией, Иорданией, Кабо-Верде и Египтом.