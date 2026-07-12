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Месси прервал 9-матчевую голевую серию на ЧМ, не забив Швейцарии

Голевая серия Лионеля Месси на чемпионатах мира прервалась на девяти матчах.

Источник: Спортс‘’

Нападающий сборной Аргентины не забил Швейцарии в четвертьфинале ЧМ-2026. Аргентинцы победили со счетом 3:1 в дополнительное время, а Месси сделал результативную передачу на Алексиса Мак Аллистера.

До этого 39-летний футболист отличался в девяти матчах чемпионатов мира подряд — это рекорд турнира.

Серия началась в ⅛ финала ЧМ-2022 против Австралии. Затем Месси забил Нидерландам, Хорватии и Франции, а на ЧМ-2026 отличился в матчах с Алжиром, Австрией, Иорданией, Кабо-Верде и Египтом.

Предыдущий рекорд составлял шесть матчей с голами подряд. Такого результата добивались француз Жюст Фонтен в 1958 году и бразилец Жаирзиньо в 1970-м.

При этом серия Месси с результативными действиями на ЧМ продлилась до 10 матчей. В игре со Швейцарией он отметился голевой передачей.