Месси о победе над Швейцарией в ¼ финала ЧМ: «Очень тяжелый матч, мы не смогли играть так, как хотели — когда забили, то отошли глубже, чем следовало. Игра получилась очень интенсивной»

"Если честно, это был очень тяжелый матч. Они прессинговали нас и не оставляли свободного пространства. Мы не смогли играть так, как хотели, и игра получилась очень интенсивной. Мы немного отошли назад, когда забили, и стали обороняться глубже, чем следовало.