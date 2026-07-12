Месси о победе над Швейцарией в ¼ финала ЧМ: «Очень тяжелый матч, мы не смогли играть так, как хотели — когда забили, то отошли глубже, чем следовало. Игра получилась очень интенсивной»

"Если честно, это был очень тяжелый матч. Они прессинговали нас и не оставляли свободного пространства. Мы не смогли играть так, как хотели, и игра получилась очень интенсивной. Мы немного отошли назад, когда забили, и стали обороняться глубже, чем следовало.
Кроме того, у нас возникли проблемы с выходом из обороны, поэтому в итоге мы часто прибегали к длинным передачам — либо от вратаря, либо от центральных защитников", — сказал Месси.
Аргентина сыграет с Англией в ½ финала чемпионата мира 15 июля, начало — 22:00 по московскому времени.