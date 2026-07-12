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«Месси творит чудеса, но сборная у него посильнее Португалии». Подколзин об игре Лионеля и Криштиану на ЧМ

Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин оценил игру Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионате мира по футболу.

Источник: Спортс‘’

39-летний Месси забил 8 голов и сделал 2 ассиста за 6 игр. Аргентина вышла в полуфинал, где сыграет с Англией. У 41-летнего Роналду 3+0 за 5 игр. Португалия вылетела в ⅛ финала, уступив Испании (0:1).

— Следите за чемпионатом мира по футболу?

— Да, конечно. Слежу и смотрю матчи. Конечно, за ночными физически сложно следить, но вечерние игры смотрю.

— В противостоянии Месси и Роналду вы выбираете Криштиану?

— Конечно.

— Как оцените его выступление?

— Тут дело одного турнира. Это большой спорт, и не мне тут судить. Человек побил все рекорды, и не могу ничего плохого про него сказать. А у Месси хорошая сборная, она посильнее Португалии. Но он творит чудеса.

— Кто выиграет турнир?

— Думаю, что Франция, но я жду какую-то сенсацию, — сказал Подколзин.

Месси после 3:1 со Швейцарией: «Снова пришлось страдать, но мы никогда не перестаем верить. Аргентина снова в четверке лучших! Вперед, черт возьми!».