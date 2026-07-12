Шнякин о возможном переходе Дзюбы в «Спартак»: «Не уверен, что болельщики готовы это принять. Будет разлом»

— С большим уважением к нему отношусь, но нынешний футбол «Спартака» требует другого. Иметь форварда-башню, который может выйти в экстренной ситуации, в конце матча — это необходимость.
— Готов ли Дзюба согласиться на второстепенную роль для перехода в «Спартак»?
— Именно в «Спартак» — уверен, что да. Но это же вопрос желания многих людей. Готово ли руководство пойти на такой шаг?
Не уверен, что болельщики готовы принять такое. Среди них точно будет разлом: достаточно и тех, кто его ненавидит, и тех, кто его уважает, — сказал Шнякин.
Шнякин о «Спартаке» и чемпионстве: «Нужен форвард, гарантирующий 12−13 голов. Угальде хватает лишь на полсезона».