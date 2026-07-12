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Канчельскис не верит, что ФИФА благоволит Аргентине: «Говорить можно все, что угодно — если есть доказательства, предоставьте их. На таких игроков, как Месси, надо равняться»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис не верит, что ФИФА благоволит сборной Аргентины.

Сборная Аргентины обыграла Швейцарию в ¼ финала ЧМ-2026 (3:1, экстра-таймы). В полуфинале турнира команда под руководством Лионеля Скалони встретится с Англией.

"Месси и Аргентине помогает ФИФА? Если есть какие-то доказательства, то предоставьте их. Говорить можно все, что угодно. Не видел никаких предпосылок к таким мыслям и суждениям.

Если брать матч с Египтом [в ⅛ финала]. то африканцы сами себя похоронили. Не смогли удержать счет, а потом начали писать какие-то там петиции и так далее. Сами виноваты. На таких футболистов, как Месси, надо равняться", — сказал Канчельскис.

«Турнир сфальсифицирован», «Все ради денег и Месси». Египет обвиняет ФИФА в вылете от Аргентины.