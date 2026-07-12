Канчельскис не верит, что ФИФА благоволит Аргентине: «Говорить можно все, что угодно — если есть доказательства, предоставьте их. На таких игроков, как Месси, надо равняться»

Если брать матч с Египтом [в ⅛ финала]. то африканцы сами себя похоронили. Не смогли удержать счет, а потом начали писать какие-то там петиции и так далее. Сами виноваты. На таких футболистов, как Месси, надо равняться", — сказал Канчельскис.