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«Само слово “Месси” может напугать игроков. Во время установки я стараюсь не произносить его имя, а говорю “игрок под номером 10”. Тренер сборной Египта Хассан о Лионеле

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан рассказал, как настраивал игроков на игру против Аргентины и Лионеля Месси, в частности.

Команды встретились в ⅛ финала ЧМ-2026. Аргентинцы одержали победу со счетом 3:2, уступая 0:2 к 79-й минуте.

«Само слово “Месси” может немного напугать некоторых футболистов. Я старался привить игрокам четкую игровую модель, чтобы они не были сосредоточены на одном футболисте. Кроме того, с психологической точки зрения я не хочу, чтобы они думали ни о названии команды-соперника, ни об именах ее игроков.

Когда во время установки я разбираю какой-то эпизод и в нем участвует Месси, я стараюсь не произносить его имя. Вместо этого говорю «игрок под номером 10» или просто «игрок под таким-то номером», чтобы у футболистов не было чрезмерного уважения или страха", — сказал Хассан в интервью египетскому телеканалу ONTV.