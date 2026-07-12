Norwegian Air в рамках пари сменила аватар в соцсетях на логотип British Airways после победы Англии в ¼ финала ЧМ. Авиакомпании заключили пари перед матчем

Перед матчем Англии и Норвегии в ¼ финала чемпионата мира авиакомпании заключили спор, по условиям которого авиакомпания проигравшей страны должна была на сутки поставить логотип авиаперевозчика страны-победителя в качестве фото профиля в соцсетях.
После победы Англии (2:1, экстра-таймы) Norwegian Air сменила фотографию аккаунта в инстаграме на логотип British Airways, а также опубликовала пост с пожеланием удачи сборной Англии.
«Несмотря на то, что для нас турнир окончен, это дружеское пари навсегда останется в наших сердцах. Мы желаем Англии и British Airways всего наилучшего в полуфинале и искренне надеемся, что вам удастся вернуть футбол домой!» — говорится в сообщении авиакомпании.
Cкриншот: инстаграм авиакомпании Norwegian Air.