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Литтбарски о сборной Германии: «С 2014-го все пошло под откос. Нужны сильные игроки, способные не только целовать эмблему. Я бы доверил Клоппу функции тренера и менеджера, как в “Ливерпуле”

Чемпион мира 1990 года Пьер Литтбарски выступил с критикой в адрес сборной Германии.

Источник: Спортс‘’

«Мы хотим включить телевизор и получать удовольствие. Мы хотим видеть, что футболисты выкладываются на поле без остатка. Сейчас главное — вернуть команде прежний напор. Между хорошей и плохой игрой всегда есть место бойцовскому характеру. Я снова хочу видеть таких неприятных для соперников игроков. Таких, каким в свое время был Эффе (Штефан Эффенберг — Спортс»"). Я хочу, чтобы у нас снова были такие футболисты, чтобы другие сборные вновь испытывали уважение к Германии.

С 2014 года все пошло под откос. Нам нужны индивидуально сильные игроки, но они должны понимать, как сделать команду лучше, а не только целовать эмблему на футболке. Некоторые футболисты еще сильно удивятся, хотя сейчас они этого не ожидают".

О приходе Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии.

«Я бы доверил ему одновременно функции тренера и менеджера, как это было в “Ливерпуле”. Кроме того, я пригласил бы людей, которые действительно понимают, как изменить немецкий футбол. Например, я вполне могу представить в этой роли Пера Мертезакера.

Нагельсманн не смотрел ни Кубок Азии, ни клубный чемпионат мира, ни Кубок африканских наций, ни турниры в Южной Америке — вообще ничего. С подходом к работе чемпионом мира не станешь. Тренер должен показывать пример, и Клопп будет это делать!

У меня не было ощущения, что наш тренер сделал сильнее ключевых игроков команды. Возьмем хотя бы Киммиха — его постоянно переставляли с позиции на позицию. Задача тренера — сделать сильнее каждого футболиста. А Нагельсман, наоборот, сделал слабее практически всех. У него не было четких решений. Сборная — это не полигон для экспериментов. Здесь нельзя постоянно что-то пробовать.

Нужно наконец честно поговорить о том, кто не должен играть за сборную. В наше время тоже были футболисты, которые отлично выступали в Бундеслиге, но в национальной команде совершенно терялись.

«Для меня (речь об Анджело Штиллере и Паскале Гроссе — Спортс» «) это два игрока, которые не способны сделать нашу команду сильнее. Давид Раум тоже ограничен в своих возможностях. А вот у Натаниэля Брауна, который переходит из “Айнтрахта” во “Баварию”, совершенно другой потенциал», — сказал Литтбарски.