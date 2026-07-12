Литтбарски о сборной Германии: «С 2014-го все пошло под откос. Нужны сильные игроки, способные не только целовать эмблему. Я бы доверил Клоппу функции тренера и менеджера, как в “Ливерпуле”

«Мы хотим включить телевизор и получать удовольствие. Мы хотим видеть, что футболисты выкладываются на поле без остатка. Сейчас главное — вернуть команде прежний напор. Между хорошей и плохой игрой всегда есть место бойцовскому характеру. Я снова хочу видеть таких неприятных для соперников игроков. Таких, каким в свое время был Эффе (Штефан Эффенберг — Спортс»"). Я хочу, чтобы у нас снова были такие футболисты, чтобы другие сборные вновь испытывали уважение к Германии.