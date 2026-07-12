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Семак о том, могут ли Соболев и Аугусто образовать связку, как Дзюба и Азмун: «Мы только за, если так получится. Фелипе может играть на трех позициях»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что будет рад, если Александр Соболев и Фелипе Аугусто образуют сильную связку в атаке.

Источник: Спортс‘’

В воскресенье «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в рамках WINLINE Суперсерии (3:1). Соболев и Аугусто отличились забитыми голами.

— Самое важное, что никто не получил травму. Тренируемся много. Целенаправленно к матчам не готовимся. Чувствовалось, что тяжело, но нужно втягиваться в сезон. Получилась хорошая, боевая игра. Были как хорошие действия, так и ошибки. Смотрим на индивидуальные возможности наших новых игроков: Андраде, Аугусто. Информация есть. Потрясающе играть при такой атмосфере.

— Аугусто и Соболев находились вместе на поле. Насколько реально, что будут играть вместе?

— Мы уже говорили, что Аугусто — игрок, который может играть на трех позициях. Ничего странного, что он вышел в этой роли. Если оба наших нападающих будут хорошо выглядеть, у нас будет такая опция.

— Может ли такая связка стать, как дуэт Дзюбы и Азмуна?

— Посмотрим, мы только за, если так получится.

— Насколько этот состав приближен к возможному составу на Суперкубок?

— У нас есть позиции, где конкуренции меньше — это позиции Вендела и Барриоса, где сложно сделать замену. Будем смотреть, как сыграем завтра.

— Дивеев ни разу не вышел в стартовом составе на сборах. У него травма или другая причина?

— Да, он приехал позже, физиологически ему нужно набирать форму. Плюс небольшие мышечные проблемы, которые у него были, не позволили ему сыграть. Это единственная причина, по которой он не может сыграть много, — сказал Семак.