Семак о том, могут ли Соболев и Аугусто образовать связку, как Дзюба и Азмун: «Мы только за, если так получится. Фелипе может играть на трех позициях»

В воскресенье «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в рамках WINLINE Суперсерии (3:1). Соболев и Аугусто отличились забитыми голами.
— Самое важное, что никто не получил травму. Тренируемся много. Целенаправленно к матчам не готовимся. Чувствовалось, что тяжело, но нужно втягиваться в сезон. Получилась хорошая, боевая игра. Были как хорошие действия, так и ошибки. Смотрим на индивидуальные возможности наших новых игроков: Андраде, Аугусто. Информация есть. Потрясающе играть при такой атмосфере.
— Аугусто и Соболев находились вместе на поле. Насколько реально, что будут играть вместе?
— Мы уже говорили, что Аугусто — игрок, который может играть на трех позициях. Ничего странного, что он вышел в этой роли. Если оба наших нападающих будут хорошо выглядеть, у нас будет такая опция.
— Может ли такая связка стать, как дуэт Дзюбы и Азмуна?
— Посмотрим, мы только за, если так получится.
— Насколько этот состав приближен к возможному составу на Суперкубок?
— У нас есть позиции, где конкуренции меньше — это позиции Вендела и Барриоса, где сложно сделать замену. Будем смотреть, как сыграем завтра.
— Дивеев ни разу не вышел в стартовом составе на сборах. У него травма или другая причина?
— Да, он приехал позже, физиологически ему нужно набирать форму. Плюс небольшие мышечные проблемы, которые у него были, не позволили ему сыграть. Это единственная причина, по которой он не может сыграть много, — сказал Семак.