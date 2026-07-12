Капелло о тренере для Италии: «Конте. Манчини — тоже силен, но он бросил команду, этого не забыть. У Мальдини огромная харизма, он победитель»

"Я уже говорил — Конте. Он отлично проявил себя во главе сборной Италии. Манчини — тоже сильный тренер, но то, что он бросил национальную команду буквально за несколько дней до серии важнейших матчей, — слишком серьезно, чтобы это можно было просто забыть.
Также Капелло поддержал назначение Паоло Мальдини техническим директором Итальянской федерации футбола.
"Паоло никогда не был человеком, который со всем соглашается. Он хочет иметь свободу принимать решения и менять ситуацию. У него всегда есть четкий план, и он стремится воплотить его в жизнь. Человек его уровня должен иметь возможность свободно реализовывать свои идеи. Уверен, что финансовая сторона вопроса для него не была главным фактором.
Для него гораздо важнее получить возможность воплотить собственное видение. Только тогда он сможет принести настоящую пользу. Я знаю Паоло как человека с огромной харизмой. Он победитель и везде, где работал, был ключевой фигурой", — сказал Капелло.