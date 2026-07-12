Капелло о тренере для Италии: «Конте. Манчини — тоже силен, но он бросил команду, этого не забыть. У Мальдини огромная харизма, он победитель»

"Паоло никогда не был человеком, который со всем соглашается. Он хочет иметь свободу принимать решения и менять ситуацию. У него всегда есть четкий план, и он стремится воплотить его в жизнь. Человек его уровня должен иметь возможность свободно реализовывать свои идеи. Уверен, что финансовая сторона вопроса для него не была главным фактором.