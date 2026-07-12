Соболев о предсезонке «Зенита»: «Никто не обращает внимания, что я лучший бомбардир. Празднование гола “Нефтчи” было для моих “фанатов” — чуть-чуть инфополе разогреть»

Способны ли мы играть вместе с Фелипе Аугусто? Ну, сегодня играли же какой-то отрезок. Тренерскому штабу виднее. Наверное, это возможно. Это дело 10 минут на поле. Я играл по-разному. Ничего нового, подстраиваешься друг под друга — и все. — В прошлом матче с «Нефтчи» вы отпраздновали, показав пальцем на газон. Что это значило?