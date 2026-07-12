Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.24
П2
3.66
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.60
П2
4.42
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Текстильщик
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.58
П2
6.43
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Велес
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
1
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Швейцария
1
П1
X
П2

Соболев о предсезонке «Зенита»: «Никто не обращает внимания, что я лучший бомбардир. Празднование гола “Нефтчи” было для моих “фанатов” — чуть-чуть инфополе разогреть»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев оценил свою игру на предсезонных сборах.

В воскресенье «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в Санкт-Петербурге в рамках WINLINE Суперсерии (3:1), Соболев забил с пенальти в 1-м тайме. Всего на счету форварда 4 гола в 5 товарищеских матчах.

— Я лучший бомбардир «Зенита» на сборах? На это никто не обращает внимание. Сейчас идет подготовка к сезону. У нас через неделю игра за трофей. Завтра матч с махачкалинским «Динамо», а после уже будем готовиться к Суперкубку. Обычные сборы, работаем и готовимся.

Способны ли мы играть вместе с Фелипе Аугусто? Ну, сегодня играли же какой-то отрезок. Тренерскому штабу виднее. Наверное, это возможно. Это дело 10 минут на поле. Я играл по-разному. Ничего нового, подстраиваешься друг под друга — и все. — В прошлом матче с «Нефтчи» вы отпраздновали, показав пальцем на газон. Что это значило?

— Ничего не значило, это просто для моих «фанатов».

— Хейтеров?

— «Фанатов». Чтобы чуть-чуть разогреть инфополе, — сказал с улыбкой Соболев.