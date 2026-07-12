Соболев о предсезонке «Зенита»: «Никто не обращает внимания, что я лучший бомбардир. Празднование гола “Нефтчи” было для моих “фанатов” — чуть-чуть инфополе разогреть»

В воскресенье «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в Санкт-Петербурге в рамках WINLINE Суперсерии (3:1), Соболев забил с пенальти в 1-м тайме. Всего на счету форварда 4 гола в 5 товарищеских матчах.
— Я лучший бомбардир «Зенита» на сборах? На это никто не обращает внимание. Сейчас идет подготовка к сезону. У нас через неделю игра за трофей. Завтра матч с махачкалинским «Динамо», а после уже будем готовиться к Суперкубку. Обычные сборы, работаем и готовимся.
Способны ли мы играть вместе с Фелипе Аугусто? Ну, сегодня играли же какой-то отрезок. Тренерскому штабу виднее. Наверное, это возможно. Это дело 10 минут на поле. Я играл по-разному. Ничего нового, подстраиваешься друг под друга — и все. — В прошлом матче с «Нефтчи» вы отпраздновали, показав пальцем на газон. Что это значило?
— Ничего не значило, это просто для моих «фанатов».
— Хейтеров?
— «Фанатов». Чтобы чуть-чуть разогреть инфополе, — сказал с улыбкой Соболев.