Эффенберг об отмене бана Балогуна: «Некоторые политики не имеют представления о футболе, Трамп тому доказательство. Они не должны вмешиваться, это разрушает игру»

Форвард сборной США смог принять участие в игре ⅛ финала ЧМ против Бельгии (1:4), несмотря на красную карточку, полученную в предыдущей игре.
Трамп позже подтвердил, что принял личное участие в процессе приостановки дисквалификации.
«Я считаю, что политики никогда не должны вмешиваться. Некоторые из них не имеют ни малейшего представления о футболе, и он (Трамп — Спортс»") тому доказательство. А если затем ФИФА в лице Инфантино и Коллины воплощает это в жизнь, то этих двоих тоже нужно включить в эту историю — тогда это коррупция.
Это настоящая катастрофа для судей. Они принимают правильное решение, а затем другая инстанция его отменяет. Это разрушает футбол", — заявил Эффенберг.