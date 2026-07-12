Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.24
П2
3.66
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.60
П2
4.42
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Текстильщик
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.58
П2
6.43
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Велес
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
1
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Швейцария
1
П1
X
П2

Эффенберг об отмене бана Балогуна: «Некоторые политики не имеют представления о футболе, Трамп тому доказательство. Они не должны вмешиваться, это разрушает игру»

Бывший игрок сборной Германии Штефан Эффенберг раскритиковал президента США Дональда Трампа и главу ФИФА Джанни Инфантино за приостановку дисквалификации Фоларина Балогуна.

Форвард сборной США смог принять участие в игре ⅛ финала ЧМ против Бельгии (1:4), несмотря на красную карточку, полученную в предыдущей игре.

Трамп позже подтвердил, что принял личное участие в процессе приостановки дисквалификации.

«Я считаю, что политики никогда не должны вмешиваться. Некоторые из них не имеют ни малейшего представления о футболе, и он (Трамп — Спортс»") тому доказательство. А если затем ФИФА в лице Инфантино и Коллины воплощает это в жизнь, то этих двоих тоже нужно включить в эту историю — тогда это коррупция.

Это настоящая катастрофа для судей. Они принимают правильное решение, а затем другая инстанция его отменяет. Это разрушает футбол", — заявил Эффенберг.