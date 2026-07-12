Эффенберг об отмене бана Балогуна: «Некоторые политики не имеют представления о футболе, Трамп тому доказательство. Они не должны вмешиваться, это разрушает игру»

«Я считаю, что политики никогда не должны вмешиваться. Некоторые из них не имеют ни малейшего представления о футболе, и он (Трамп — Спортс»") тому доказательство. А если затем ФИФА в лице Инфантино и Коллины воплощает это в жизнь, то этих двоих тоже нужно включить в эту историю — тогда это коррупция.